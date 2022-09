Atalanta show! Torino ko, i bergamaschi primi con la Roma (Di giovedì 1 settembre 2022) Serata magica per l’Atalanta di Gasperini. La quarta giornata di Serie A si chiude con una splendida vittoria dei bergamaschi sul Torino. Al Gewiss Stadium sono stati i padroni di casa i dominatori con un fantastico Koopmeiners, autore di una tripletta pazzesca. Il 24enne dei Paesi Bassi ha sbloccato il match al 45’+4?, con un calcio di rigore, per poi raddoppoiare al 47?, e chiudere in bellezza col terzo gol all’84’, pochi minuti dopo la rete di Vlasic. Atalanta-Torino termina 3-1 e i bergamaschi volano in vetta alla classifica con la Roma, che questa sera sperava in un pareggio per godersi in solitaria il primo posto. Termina in parità invece al Dall’Ara tra Bologna e Salernitana: i padroni di casa hanno sbloccato il match a 52? con Arnautovic, ma all’88’ Dia ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) Serata magica per l’di Gasperini. La quarta giornata di Serie A si chiude con una splendida vittoria deisul. Al Gewiss Stadium sono stati i padroni di casa i dominatori con un fantastico Koopmeiners, autore di una tripletta pazzesca. Il 24enne dei Paesi Bassi ha sbloccato il match al 45’+4?, con un calcio di rigore, per poi raddoppoiare al 47?, e chiudere in bellezza col terzo gol all’84’, pochi minuti dopo la rete di Vlasic.termina 3-1 e ivolano in vetta alla classifica con la, che questa sera sperava in un pareggio per godersi in solitaria il primo posto. Termina in parità invece al Dall’Ara tra Bologna e Salernitana: i padroni di casa hanno sbloccato il match a 52? con Arnautovic, ma all’88’ Dia ha ...

