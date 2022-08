Traffico Roma del 31-08-2022 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 31 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati qualche problema lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare un incidente provoca code tra l’uscita a Laurentina e lo svincolo Ardeatina in direzione quindi Appia sempre sul raccordo perintenso permangono cose in carreggiata interna dallanina all’uscita Ardeatina in direzione quindi Pontina nel quadrante Nord sulla Cassia bis Veientana Ci sono code tra Castel de’ ceveri e il raccordo anulare In quest’ultima direzione ricordiamo si transita sul carreggiata è ridotta per lavori poi sulla via Cassia code perintenso tra la storta e la Giustiniana sul tratto Urbano dellaL’Aquila ancora lentamente concordi da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est e ci sono cose sulla Salaria nel tratto che costeggia Villa Ada in ...