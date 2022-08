Spalletti difende le sue scelte | “Gare ravvicinate | bisogna provare tutti”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli- Un altro punto, questo però lascia l’amaro in bocca. Misterprende il buono del match del ‘Maradona’ contro il Lecce. L’analisi è come sempre obiettiva da parte del tecnico toscano, che divide la gara nei due tempi: “Nel primo tempo serviva più pulizia e qualità nella costruzione del gioco, l’azione va cominciata bene. Abbiamo tirato e forzato qualche scelta, poi loro si sono chiusi ed è stata più dura. Ci siamo allungati troppo, nel finale ci abbiamo provato con qualche buona idea, ma non è bastato. La gara l’abbiamo fatta, non ho nulla da dire ai ragazzi”. Sulleiniziali, con sei cambi rispetto al ‘Franchi’,ha la sua chiave di lettura “Nel primo tempo giro palla lento, i passaggi morivano per strada, poca qualità nel complesso. Nel secondo tempo ho cambiato per ...