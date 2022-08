Monreale, questa sera lo spettacolo Romeo e Giulietta a Largo Cutò (Di mercoledì 31 agosto 2022) questa sera alle 21.30 si terrà lo spettacolo Romeo e Giulietta, parodia musicale a cura del regista Loris Seghizzi. L’evento si terrà a Monreale, precisamente a Largo Cutò, con Loris Seghizzi, Alice Bosio, Iris Barone, Walter Barone, Eros Carpita, Filippo Brancato e Nicola Finozzi che suonerà la chitarra. La compagnia teatrale è di origine toscana e si è proposta di passare da Monreale. Sono itineranti che recitano gratuitamente ma “a cappello” nel senso che chi vorrà potrà lasciar loro un’offerta alla fine dello show. “Tra tutti gli spettacoli questo è stato scelto perché diverte di più i bambini e i ragazzi” – affermano dalla compagnia. L’ingresso sarà completamente gratuito. Evento che segna ancor di più l’importanza della città ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 31 agosto 2022)alle 21.30 si terrà lo, parodia musicale a cura del regista Loris Seghizzi. L’evento si terrà a, precisamente a, con Loris Seghizzi, Alice Bosio, Iris Barone, Walter Barone, Eros Carpita, Filippo Brancato e Nicola Finozzi che suonerà la chitarra. La compagnia teatrale è di origine toscana e si è proposta di passare da. Sono itineranti che recitano gratuitamente ma “a cappello” nel senso che chi vorrà potrà lasciar loro un’offerta alla fine dello show. “Tra tutti gli spettacoli questo è stato scelto perché diverte di più i bambini e i ragazzi” – affermano dalla compagnia. L’ingresso sarà completamente gratuito. Evento che segna ancor di più l’importanza della città ...

