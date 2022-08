Milano, 24 rapine in 5 mesi nei supermercati e nei ‘compro oro’: arrestati (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sono accusati di aver commesso 24 rapine ai danni di supermercati in cinque mesi. Per questo la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di due uomini di 38 e 33 anni. I “colpi” ai danni di supermercati di Milano e nell’hinterland milanese e di un Compro Oro sono avvenuti tra novembre 2020 e marzo 2021. L’analisi degli episodi ha permesso di risalire ai due che agivano sempre con lo stesso modus operandi: arrivati a bordo di un’auto in prossimità degli obiettivi, uno dei rapinatori faceva ingresso nell’attività commerciale indossando un cappellino, una mascherina chirurgica e uno scaldacollo fingendo di essere un cliente, e al momento di pagare estraeva una pistola semiautomatica Glock, armandola e puntandola verso i dipendenti. Ad attenderlo vi era il complice a bordo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sono accusati di aver commesso 24ai danni diin cinque. Per questo la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di due uomini di 38 e 33 anni. I “colpi” ai danni didie nell’hinterland milanese e di un Compro Oro sono avvenuti tra novembre 2020 e marzo 2021. L’analisi degli episodi ha permesso di risalire ai due che agivano sempre con lo stesso modus operandi: arrivati a bordo di un’auto in prossimità degli obiettivi, uno dei rapinatori faceva ingresso nell’attività commerciale indossando un cappellino, una mascherina chirurgica e uno scaldacollo fingendo di essere un cliente, e al momento di pagare estraeva una pistola semiautomatica Glock, armandola e puntandola verso i dipendenti. Ad attenderlo vi era il complice a bordo ...

