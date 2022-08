Milan: Vranckx a un passo, domani le visite (Di mercoledì 31 agosto 2022) Aster Vranckx ad un passo dal vestire la maglia del Milan. Il centrocampista classe 2002 è in arrivo dal Wolfsburg con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un'operazione di circa 12 ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) Asterad undal vestire la maglia del. Il centrocampista classe 2002 è in arrivo dal Wolfsburg con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un'operazione di circa 12 ...

DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | @acmilan, è fatta per #Vranckx: i dettagli dell'operazione. Domani le visite mediche - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, #Bakayoko verso la risoluzione. Proseguono i contatti con il #Wolfsburg per #Vranckx - AntoVitiello : ?? Cresce l'ottimismo per la chiusura del centrocampista Aster #Vranckx ????. Offerta del #Milan: 1 mln di prestito on… - marcullo02 : RT @lucabianchin7: Mercato #Milan penultimo giorno. ??Il costo di #Vranckx: 1 milione di prestito, 12 di riscatto ??Complicazioni per la ri… - AndrFikayo : RT @theMilanZone_: ???? #Vranckx arriva al #Milan in prestito oneroso di 2 milioni + diritto di riscatto a 12. via @DiMarzio -