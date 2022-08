L’Italia deraglia, difficile per chiunque rimetterla sui binari della ripresa! (Di mercoledì 31 agosto 2022) I prezzi sono sempre più alti, ma le paghe e le pensioni sono le stesse. Il gas costa troppo e le aziende rischiano di chiudere i battenti e di licenziare centinaia di migliaia di lavoratori. Pandemia e guerra sono stati un Ko micidiale che ci ha messo definitivamente al tappeto. Per cercare di tappare i Leggi su freeskipper (Di mercoledì 31 agosto 2022) I prezzi sono sempre più alti, ma le paghe e le pensioni sono le stesse. Il gas costa troppo e le aziende rischiano di chiudere i battenti e di licenziare centinaia di migliaia di lavoratori. Pandemia e guerra sono stati un Ko micidiale che ci ha messo definitivamente al tappeto. Per cercare di tappare i

freeskipperIT : #ElezioniPolitiche2022 L'Italia deraglia, difficile per chiunque rimetterla sui binari della ripresa!… - bizcommunityit : I VOTI DI STAGI. FABIO IL MIRACOLATO SI PRENDE CIO' CHE MERITA, L'ITALIA DERAGLIA E NON FA IL MIRACOLO #CIO - bizcommunityit : I VOTI DI STAGI. FABIO IL MIRACOLATO SI PRENDE CIO' CHE MERITA, L'ITALIA DERAGLIA E NON FA IL MIRACOLO #CIO - bizcommunityit : I VOTI DI STAGI. FABIO IL MIRACOLATO SI PRENDE CIO' CHE MERITA, L'ITALIA DERAGLIA E NON FA IL MIRACOLO #CIO - bizcommunityit : I VOTI DI STAGI. FABIO IL MIRACOLATO SI PRENDE CIO' CHE MERITA, L'ITALIA DERAGLIA E NON FA IL MIRACOLO #CIO -