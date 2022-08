(Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo due pareggi consecutivi contro Sampdoria e Roma, latorna al successo davanti al proprio pubblico ospitando lo. Tre punti preziosi quelli guadagnati dagli uomini di Massimiliano Allegri nonostante una prestazione da rivedere. Ad aprire le danze è stato ancora una volta Dusan Vlahovic anuovamente su punizione con un gol imparabile per Dragowski. Una rete questa, che però non è servita a dare la scossa ai bianconeri con i liguri quasi sempre in controllo del gioco. Alla fine, senza riuscire a prendere grossi rischi, i piemontesi hanno chiuso i giochi nel recupero con la prima rete del neo acquisto Milik. Ecco ledi. LediPrima di analizzare le ...

soccmagazine : Juventus-Spezia 2-0, le pagelle dei bianconeri: Vlahovic-Milik per i 3 punti - sportli26181512 : Juve-Spezia, le pagelle: Vlahovic concede il bis, 7. Kean, occasione sprecata: 5: Juve-Spezia, le pagelle: Vlahovic… - Gazzetta_it : Juve-Spezia, le pagelle: Vlahovic concede il bis, 7. Kean, occasione sprecata: 5 #JuveSpezia - ZonaBianconeri : RT @zazoomblog: Juventus-Spezia 2-0 le pagelle e il tabellino della partita: a segno Milik - #Juventus-Spezia #pagelle #tabellino https:/… - ZonaBianconeri : RT @11contro11: Le pagelle di #Juventus-#Spezia (2-0): a segno gli attaccanti #Fantacalcio #SerieA #11contro11 -

...20 Leylah Fernandez - Oceane Dodin 2 - 0 Visualizza US Open CALCIO - SERIE A 18:30 Empoli - Verona 1 - 1 18:30 Sampdoria - Lazio 1 - 1 18:30 Udinese - Fiorentina 1 - 0 20:45- Spezia 2 - 0 ......10 Brandon Holt - Dimitar Kuzmanov 2 - 1 17:10 Maximilian Marterer - Riccardo Bonadio 2 - 0 Visualizza US Open CALCIO - SERIE A 18:30 Cremonese - Torino 1 - 2 18:30- Roma 1 - 1 20:45 Milan -...Ma i complimenti vanno fatto anche e soprattutto a lui, Dusan Vlahovic, che per la seconda volta consecutiva gli è bastato tirare una punizione perfetta per far entrare la palla in rete. Juve Spezia V ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...