Il Milan da trasferta non decolla: due volte di fila a secco, non accadeva dal 2019 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Aiuto, s'è ribaltato il Milan. Quella che nelle ultime tre stagioni è stata la squadra "on the road" per eccellenza ora sembra trovare qualche inattesa difficoltà lontano da San Siro. Nelle prime ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Aiuto, s'è ribaltato il. Quella che nelle ultime tre stagioni è stata la squadra "on the road" per eccellenza ora sembra trovare qualche inattesa difficoltà lontano da San Siro. Nelle prime ...

Dalla_SerieA : Milan da trasferta due volte di fila a secco: non accadeva dal 2019 - - sportli26181512 : Il Milan da trasferta non decolla: due volte di fila a secco, non accadeva dal 2019: Il Milan da trasferta non deco… - Gazzetta_it : Il Milan da trasferta non decolla: due volte di fila a secco, non accadeva dal 2019 - GTHEKID13 : RT @Eurosport_IT: SOLO UN PUNTO PER IL MILAN! ????? Maignan pare un rigore a Berardi: secondo pareggio consecutivo in trasferta per i rosson… - RobySgabe : Trasferta di martedì alle 18:30, nubifragio, montolivo a fare il prepartita sotto la curva, birra calda e il Milan… -