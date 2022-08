Guerra in Ucraina: oggi la visita Aiea alla centrale nucleare di Zaporizhzhia (Di mercoledì 31 agosto 2022) I tecnici dell’Aiea sono partiti questa mattina in auto verso la centrale nucleare di Zaporizhzhia a Energodar. Il direttore generale Rafael Grossi ha confermato ai giornalisti a Kiev: “Ci stiamo finalmente muovendo, dopo diversi mesi di sforzi. L’Aiea entrerà nella centrale nucleare di Zaporizhzhia”. La più grande centrale nucleare d’Europa è nelle mani dell’esercito russo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) I tecnici dell’sono partiti questa mattina in auto verso ladia Energodar. Il direttore generale Rafael Grossi ha confermato ai giornalisti a Kiev: “Ci stiamo finalmente muovendo, dopo diversi mesi di sforzi. L’entrerà nelladi”. La più granded’Europa è nelle mani dell’esercito russo L'articolo proviene da Inews24.it.

