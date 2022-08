Dove vedere Juventus-Spezia, streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv Serie A (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il match Juventus-Spezia, valido per la quarta giornata della Serie A 2022/23, si gioca mercoledì 31 agosto alle ore 20.45 nell’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri sono reduci da due pareggi consecutivi contro Sampdoria e Roma. I liguri sono a quota quattro punti. Le probabili formazioni di Juventus-Spezia Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Danilo, Bremer, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Spezia-Juventus, le probabili formazioni e Dove seguire il match Juventus-Spezia: probabili formazioni, quote e pronostico Dove vedere ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il match, valido per la quarta giornata dellaA 2022/23, si gioca mercoledì 31 agosto alle ore 20.45 nell’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri sono reduci da due pareggi consecutivi contro Sampdoria e Roma. I liguri sono a quota quattro punti. Le probabili formazioni di(4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Danilo, Bremer, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, le probabili formazioni eseguire il match: probabili formazioni, quote e pronostico...

borghi_claudio : Arrivato ad #Arezzo. Ricordo che ahimè per vedere l'originale Chimera (che è una delle sculture più importanti di t… - killercereali : @captiousmartian @MarcoRizzoPC Bisogna vedere dove sarà la virgola - LeoBonny97 : @CommanderLexa99 @AndreaAlbano281 @stefanobisco @cloudstrifelmax @pisto_gol Io invece vorrei vedere Allegri in una… - prvttyhyuka : @kvttywonie dove stanno uscendo tutte queste foto che voglio vedere quelle di jake - pjw95s : Niente ora vado a mangiare e dopo voglio continuare e vedere video dei svt in concerto + ne ho visto uno ora dove a… -