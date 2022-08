Covid: report Fiaso, rallentano ancora ricoveri, -14% in 7 giorni (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos Salute) - rallentano ancora i ricoveri Covid in Italia nell'ultima settimana. Complessivamente si registra una ulteriore diminuzione dei pazienti adulti, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva, pari al 14,2% rispetto alla settimana precedente. Questi i dati al 30 agosto del report degli ospedali sentinella aderenti alla rete di Fiaso, la Federazione aziende sanitarie e ospedaliere. Agosto, dunque, è stato contrassegnato dal segno meno: un calo progressivo delle ospedalizzazioni cominciato già a fine luglio e proseguito per tutto il mese. A diminuire nell'ultima settimana - evidenzia Fiaso - sono stati sia i ricoverati nei reparti ordinari (-14%) sia i pazienti nelle terapie intensive (-18,2%). "La recente segnalazione di un aumento ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos Salute) -in Italia nell'ultima settimana. Complessivamente si registra una ulteriore diminuzione dei pazienti adulti, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva, pari al 14,2% rispetto alla settimana precedente. Questi i dati al 30 agosto deldegli ospedali sentinella aderenti alla rete di, la Federazione aziende sanitarie e ospedaliere. Agosto, dunque, è stato contrassegnato dal segno meno: un calo progressivo delle ospedalizzazioni cominciato già a fine luglio e proseguito per tutto il mese. A diminuire nell'ultima settimana - evidenzia- sono stati sia i ricoverati nei reparti ordinari (-14%) sia i pazienti nelle terapie intensive (-18,2%). "La recente segnalazione di un aumento ...

News24Italy : #Covid Italia, report: rallentano ancora i ricoveri - ettoreb74 : @Manuela9679 @Ale74terni @Gabrigrifo1 @MilaSpicola @WRicciardi Non ti devi spiegare nulla. Sta scritto tutto sul re… - sabribri1977 : RT @valeangelsback: ???? Il 16 agosto il governo del Regno Unito ha silenziosamente rimosso il consiglio di vaccinarsi alle donne in gravidan… - MoniShantiRani : RT @GSpelunca: 1250 studi peer-reviewed e report scientifici sui danni da vaccino COVID. Lista aggiornata a Giugno 2022. ???? - massimo_avv : RT @Michele25051989: @pbecchi Ora diranno anche che alle donne in gravidanza non era consigliato vaccinarsi..?? -