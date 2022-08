Colori: tanti o troppi, riesci a rispondere? Impossibile (Di mercoledì 31 agosto 2022) E voi riuscite a rispondere alla domanda che vi viene posta in questo particolare e divertente rompicapo di oggi? Divertirvi a giocare con i test o i rompicapo è un modo per interrompere la monotonia della vita, in modo particolare quando rientriamo dalle ferie e vorremmo essere ancora in vacanza oppure mancano gli ultimi sforzi prima di andare. (aforismi.it)Ecco quindi che con i nostri giochi potete passare qualche momento di relax in modo divertente e mettendo in moto anche la nostra mente cercando la soluzione a quello che vi proponiamo. Nella fotografia che vi abbiamo proposto c’è una domanda ben specifica per individuare un colore in particolare, e come spesso accade dobbiamo trovare la risposta alla domanda in un tempo ben preciso. Come spesso accade sono pochi secondi, ed anche oggi non facciamo eccezione, ecco quindi che vi indichiamo il ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 31 agosto 2022) E voi riuscite aalla domanda che vi viene posta in questo particolare e divertente rompicapo di oggi? Divertirvi a giocare con i test o i rompicapo è un modo per interrompere la monotonia della vita, in modo particolare quando rientriamo dalle ferie e vorremmo essere ancora in vacanza oppure mancano gli ultimi sforzi prima di andare. (aforismi.it)Ecco quindi che con i nostri giochi potete passare qualche momento di relax in modo divertente e mettendo in moto anche la nostra mente cercando la soluzione a quello che vi proponiamo. Nella fotografia che vi abbiamo proposto c’è una domanda ben specifica per individuare un colore in particolare, e come spesso accade dobbiamo trovare la risposta alla domanda in un tempo ben preciso. Come spesso accade sono pochi secondi, ed anche oggi non facciamo eccezione, ecco quindi che vi indichiamo il ...

walter_porcino : RT @Invisibile18: E come i miei alunni, anche io ho fatto acquisti di quadernoni, penne, evidenziatori di tanti colori! #BackToSchool - Toni_ct_1 : RT @Invisibile18: E come i miei alunni, anche io ho fatto acquisti di quadernoni, penne, evidenziatori di tanti colori! #BackToSchool - vincio963 : RT @Invisibile18: E come i miei alunni, anche io ho fatto acquisti di quadernoni, penne, evidenziatori di tanti colori! #BackToSchool - Invisibile18 : E come i miei alunni, anche io ho fatto acquisti di quadernoni, penne, evidenziatori di tanti colori! #BackToSchool - shelly_sol : RT @ricsdesign: N? 2 'Ambra' Il cielo, azzurro. Il caffè, nero. Il miele, ambra. Gli occhi, verdi. Il buongiorno può avere tanti colori. B… -