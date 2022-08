Ciclismo | Pavel Sivakov lascia la Vuelta dopo un tampone positivo al COVID-19

(Di mercoledì 31 agosto 2022)è un altro dei protagonisti che questa mattina è stato escluso dallaa Españaesser risultatoal-19. Il franceseil gruppo alla vigilia dell’11ma frazione dell’evento iberico, tappa di 191,2 chilometri previsto da ElPozo Alimentaciòn (Alhama de Murchia) a Cabo de Gata. L’atleta della Ineos Grenadiers si trovava al nono posto della graduatoria assolutala cronometro individuale di ieri con oltre 7 minuti di ritardo dal belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team), al top della classifica davanti allo sloveno Primož Rogli? (Jumbo-Visma) e lo spagnolo Enric Mas (Movistar). Il britannico Simon Yates (Team-BikeExchange-Jayco) è un altro degli assenti per l’11ma frazione insieme a tre elementi ...

