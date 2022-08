Aumenti supermercati | occhio a settembre | quanto spenderemo

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Attenzione ai prezzi dei, in vistafin dainfluiranno sulle spese di una famiglia media Il mese diannuncia un autunno particolarmente complicato sul fronte dei prezzi al dettaglio per famiglie e consumatori. Le tensioni internazionali in capo economico con i rincari pesantissimi del gas stanno creando le condizioni per L'articolo proviene da Consumatore.com.

NnSiPuoComprare : AUMENTI PAZZESCHI sul MATERIALE SCOLASTICO (Un bel rientro a scuola da incubo) Cari genitori vi aspetta una amara… - DRusconi : @erpedrini Nei supermercati hai notato aumenti come in Italia? -

Libertà

... ma non più di tanto: "Non siamo un'azienda energivora quindi l'incidenza deglici impatta ... " Il locale è rimasto schiacciato dalla competizione dei grandi, dai servizi mordi e ...... adesso le cartiere italiane rischiano di sospendere l'attività per glidelle materie prime ... più dell'uno percento del Pil, il cui blocco significa, trovare gli scaffali dei... Spesa al supermercato, come si difendono i piacentini contro gli aumenti Lamezia Terme - 'Siamo di fronte ad aumenti davvero spropositati mai visti. Bollette più che triplicate che ci costringono a rivedere tante cose. Per primo siamo stati costretti a chiudere molti frigo ...I rincari in vista per l'autunno ci faranno sborsare almeno 250 euro in più al mese. Ecco dove sono previsti gli aumenti.