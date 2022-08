(Di mercoledì 31 agosto 2022)– Il saluto del sindaco Arcidiacono al nuovo ComandanteCarabinieri diil. Iloggi è stato accolto in Sala Rossa dal sindaco diAlberto Arcidiacono che, dopo il saluto e un breve colloquio, ha augurato un buon lavoro al rappresentante dell’Arma, sempre in un (live.it)

MonrealeLive

Chiin Sicilia per la prima volta, però, vorrà visitare, in primis, il capoluogo Palermo. ... Anche questo sito è parte della "Palermo arabo - normanna e le cattedrali di Cefalù e" ...La notiziadirettamente dal leader di "Sud chiama Nord" Cateno De Luca . Questa mattina sono ...Gianluca Maria U03 Bagheria " La Vardera Ismaele Lista Plurinominale Gerardi Salvatore... Arriva a Monreale il luogotenente Antonio Pompa, al comando della stazione di Grisì MONREALE, 31 agosto – Il Luogotenente Antonio Pompa oggi è stato accolto in Sala Rossa dal sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono che dopo il saluto e un breve colloquio ha augurato un buon lavoro al ...MONREALE, 31 agosto – Si partirà dalla piazza di San Martino delle Scale verso il tramonto che si potrà ammirare da Portella Sant'Anna. Domenica 11 settembre la guida naturalistica Fes Davide Mangano ...