Spezia, la terza maglia 2022-2023 è ispirata alle Cinque Terre | VIDEO (Di martedì 30 agosto 2022) Lo Spezia ha presentato la nuova terza maglia per la stagione 2022-2023. La divisa da gioco è ispirata alle Cinque Terre. Innovazione e tradizione, dunque, si mescolano in una maglia variopinta e certamente particolare. Ecco il VIDEO di... Leggi su pianetamilan (Di martedì 30 agosto 2022) Loha presentato la nuovaper la stagione. La divisa da gioco è. Innovazione e tradizione, dunque, si mescolano in unavariopinta e certamente particolare. Ecco ildi...

