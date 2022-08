Sorpresi a rubare nelle auto in sosta nel centro di Roma: 3 ladri in manette (Di martedì 30 agosto 2022) Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato tre cittadini cileni, di 31, 33 e 38 anni, senza fissa dimora, con l’accusa di furto aggravato in concorso. Transitando in via Francesco Negri, i carabinieri hanno notato uno dei tre che attendeva, con ruolo di vedetta a bordo della propria autovettura in sosta lungo la carreggiata, mentre i due connazionali, si erano introdotti all’interno di due autovetture regolarmente parcheggiate dopo averne infranto i vetri dei deflettori sinistri, utilizzando dei cacciaviti. I carabinieri li hanno immediatamente bloccati e subito dopo recuperato quanto asportato dai mezzi: un paio di occhiali da sole, una macchina fotografica e un coltello da caccia. Gli arrestati sono stati poi condotti presso le aule di piazzale Clodio ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 30 agosto 2022)– I Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaSan Pietro hanno arrestato tre cittadini cileni, di 31, 33 e 38 anni, senza fissa dimora, con l’accusa di furto aggravato in concorso. Transitando in via Francesco Negri, i carabinieri hanno notato uno dei tre che attendeva, con ruolo di vedetta a bordo della propriavettura inlungo la carreggiata, mentre i due connazionali, si erano introdotti all’interno di duevetture regolarmente parcheggiate dopo averne infranto i vetri dei deflettori sinistri, utilizzando dei cacciaviti. I carabinieri li hanno immediatamente bloccati e subito dopo recuperato quanto asportato dai mezzi: un paio di occhiali da sole, una macchina fotografica e un coltello da caccia. Gli arrestati sono stati poi condotti presso le aule di piazzale Clodio ...

