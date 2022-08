Putin: “Il mondo unipolare è obsoleto, nasce un nuovo ordine”. (Di martedì 30 agosto 2022) “Il mondo unipolare è ormai obsoleto e sarà sostituito da un nuovo ordine globale basato sui principi fondamentali della giustizia e dell’uguaglianza e sul riconoscimento del diritto di ogni Paese o popolo a seguire il suo percorso sovrano di sviluppo”. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un messaggio inviato oggi in occasione dell’apertura Leggi su freeskipper (Di martedì 30 agosto 2022) “Ilè ormaie sarà sostituito da unglobale basato sui principi fondamentali della giustizia e dell’uguaglianza e sul riconoscimento del diritto di ogni Paese o popolo a seguire il suo percorso sovrano di sviluppo”. Lo ha affermato il presidente russo Vladimirin un messaggio inviato oggi in occasione dell’apertura

