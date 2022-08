Morto in Brasile l'Uomo della buca, simbolo del genocidio indigeno (Di martedì 30 agosto 2022) E' Morto in Brasile l'ultimo membro di un gruppo indigeno della foresta amazzonica che non aveva mai avuto contatti col mondo esterno. L'Uomo, di cui non si sa il nome, negli ultimi 26 anni era ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) E'inl'ultimo membro di un gruppoforesta amazzonica che non aveva mai avuto contatti col mondo esterno. L', di cui non si sa il nome, negli ultimi 26 anni era ...

Agenzia_Ansa : Morto in Brasile l'Uomo della buca, simbolo genocidio indigeno. Ultimo di un gruppo indigeno, viveva in Amazzonia s… - LaStampa : Morto in Brasile l’ultimo uomo che viveva in totale isolamento nella foresta amazzonica - GRACE_MERCURY46 : RT @Agenzia_Ansa: Morto in Brasile l'Uomo della buca, simbolo genocidio indigeno. Ultimo di un gruppo indigeno, viveva in Amazzonia senza c… - fisco24_info : Morto in Brasile l'Uomo della buca, simbolo genocidio indigeno: Viveva nella foresta amazzonica. Non aveva contatti… - Sercit1 : RT @Agenzia_Ansa: Morto in Brasile l'Uomo della buca, simbolo genocidio indigeno. Ultimo di un gruppo indigeno, viveva in Amazzonia senza c… -