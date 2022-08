Milano, 21enne in monopattino arrestato per abusi su 4 donne (Di martedì 30 agosto 2022) Milano, 21enne in monopattino arrestato per abusi su quattro donne commessi tra maggio e giugno scorsi. Le vittime avevano denunciato Un 21enne, di cui non è stata resa nota l’identità, è stato arrestato con l’accusa di ave abusato di 4 donne, tra i 19 e i 23 anni, nel periodo tra maggio e giugno scorsi. L’uomo metteva in pratica sempre lo stesso schema per aggredire le donne. Con il suo monopattino inseguiva le vittime, mentre uscivano da palestre delle zone centrali della città e poi le aggrediva. Dopo l’aggressione, scappava sempre in monopattino. Al centro dell’inchiesta ci sono “quattro diversi episodi di violenza sessuale, tutti commessi tra maggio e giugno” dal giovane, con ... Leggi su 361magazine (Di martedì 30 agosto 2022)inpersu quattrocommessi tra maggio e giugno scorsi. Le vittime avevano denunciato Un, di cui non è stata resa nota l’identità, è statocon l’accusa di ave abusato di 4, tra i 19 e i 23 anni, nel periodo tra maggio e giugno scorsi. L’uomo metteva in pratica sempre lo stesso schema per aggredire le. Con il suoinseguiva le vittime, mentre uscivano da palestre delle zone centrali della città e poi le aggrediva. Dopo l’aggressione, scappava sempre in. Al centro dell’inchiesta ci sono “quattro diversi episodi di violenza sessuale, tutti commessi tra maggio e giugno” dal giovane, con ...

