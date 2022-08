Milan | l’interrogativo di Gazzetta | “De Ketelaere stella in Serie A?”

(Di martedì 30 agosto 2022) Sono bastati soltanto pochi minuti a Charles Decon ilper far vedere di che pasta è fatto. Sarà un top nel nostro torneo?

PianetaMilan : .@acmilan , l’interrogativo di Gazzetta: “ #DeKetelaere stella in #SerieA ?” #ACMilan #Milan #SempreMilan - YBah96 : RT @tutticonvocati: ???@AndreaDiCaro1: 'L'#Inter è un punto interrogativo, perchè sembra meno tranquilla del #Milan, che invece ha trovato m… - AleFacciaa : RT @tutticonvocati: ???@AndreaDiCaro1: 'L'#Inter è un punto interrogativo, perchè sembra meno tranquilla del #Milan, che invece ha trovato m… - marcullo02 : RT @tutticonvocati: ???@AndreaDiCaro1: 'L'#Inter è un punto interrogativo, perchè sembra meno tranquilla del #Milan, che invece ha trovato m… - deulofeism0 : RT @tutticonvocati: ???@AndreaDiCaro1: 'L'#Inter è un punto interrogativo, perchè sembra meno tranquilla del #Milan, che invece ha trovato m… -

Milan News

, Ancelotti annuncia il futuro di Asensio: 'Sta vedendo se ...di Marco Asensio continua a essere un grande punto...'attaccante spagnolo con contratto in scadenza nel 2023 infatti ......Ambrosini parlando die Inter inserite rispettivamente in prima e terza fascia. "La Juve, invece, resta un grande puntosia per il campionato che la Champions. Ha la caratura,'... Tuttosport - Tutti gli interrogativi degli ultimi giorni di mercato: centrocampista, difensore e Paquetà