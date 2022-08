Matteo Salvini, "il leader della...": cala il gelo, come lo chiamano al TgLa7 (Di martedì 30 agosto 2022) Matteo Salvini è diventato il ' leader della sega ' a causa di un buffo lapsus commesso durante la diretta del Tg di La7. La clip dell'errore è diventata virale in men che non si dica sui social, ma il segretario della Lega non se l'è presa affatto, anzi si è fatto una risata su Instagram. Ovviamente non sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022)è diventato il 'sega ' a causa di un buffo lapsus commesso durante la diretta del Tg di La7. La clip dell'errore è diventata virale in men che non si dica sui social, ma il segretarioLega non se l'è presa affatto, anzi si è fatto una risata su Instagram. Ovviamente non sono ...

PagellaPolitica : Secondo Matteo Salvini, il segretario del Pd Enrico Letta «vuole regalare reddito di cittadinanza agli immigrati».… - borghi_claudio : Ricordo l'evento nazionale tematico del 12 a Firenze. Occasione per discutere di un tema fondamentale per il nostro… - Mov5Stelle : Donne smettete di studiare e state a casa perché la vostra istruzione è una minaccia. No, non è uno scherzo ma il r… - _lenny97 : RT @M49liberorso: #Elezioni2022 Matteo #Salvini: 'Il centrodestra governerà cinque anni' Una previsione che fa rinascere la speranza - NemNemecsek : @EnricaFantinell @Pensiero0 @alexa5313 @matteorenzi Verità sacrosanta bravo Matteo Renzi a ricordare ai “distratti”… -