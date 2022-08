Il Pogba, in ‘guerra’: Mathias promette “rivelazioni esplosive” sul fratello e su Mbapp… e Paul lo denuncia per estorsione (Di martedì 30 agosto 2022) 2022-08-28 09:10:36 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Mattia Pogbail fratello di Paul, giocatore della Juventus, ha sorpreso il mondo del calcio con il pubblicazione di un enigmatico video sui loro social network. Leggendo un testo scritto su un foglio di carta, si è rivolto ai suoi seguaci in quattro lingue (francese, inglese, italiano e spagnolo) per far sì che il messaggio raggiunga il maggior numero di persone possibile. Con un tono misteriosoMathias Pogba dice di averlo fatto informazioni da rivelare su suo fratello Paulil tuo avvocato Raffaello Pimentaerede dell’impero di Mino Raiola, e Kylian Mbapp. Un montaggio con un’immagine di Mathias ... Leggi su justcalcio (Di martedì 30 agosto 2022) 2022-08-28 09:10:36 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Mattiaildi, giocatore della Juventus, ha sorpreso il mondo del calcio con il pubblicazione di un enigmatico video sui loro social network. Leggendo un testo scritto su un foglio di carta, si è rivolto ai suoi seguaci in quattro lingue (francese, inglese, italiano e spagnolo) per far sì che il messaggio raggiunga il maggior numero di persone possibile. Con un tono misteriosodice di averlo fatto informazioni da rivelare su suoil tuo avvocato Raffaello Pimentaerede dell’impero di Mino Raiola, e Kylian Mbapp. Un montaggio con un’immagine di...

