Guardiola: «Bernardo Silva al Barcellona? Tra un paio di giorni…» (Di martedì 30 agosto 2022) Pep Guardiola risponde alle domande sulla possibile cessione di Bernardo Silva: le dichiarazioni del tecnico Pep Guardiola, in conferenza, ha risposto alle domande sulla cessione di Bernardo Silva al Barcellona. LE PAROLE – «Escludere una sua cessione? Non lo so. Ho detto tante volte quant'è importante per noi Bernardo, tra un paio di giorni il mercato sarà chiuso e tutti penseranno solo al campo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

