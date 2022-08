Gazzetta – La richiesta del Monaco, l’idea della Roma: la scelta della Juve su Zakaria | Mercato (Di martedì 30 agosto 2022) 2022-08-29 17:26:08 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla rosea: Quando era arrivato, a fine gennaio, ci aveva messo pochissimo a farsi apprezzare dall’ambiente Juventus, con un gol segnato al Verona nel giorno del suo esordio – e di quello di Vlahovic – con la maglia bianconera. Qualche buona prestazione, poi un infortunio e la prima mezza stagione in bianconero di Denis Zakaria si è conclusa con un giudizio lasciato in sospeso. L’estate ha portato a tante voci di Mercato e a un posto tutt’altro che certo nella Juve versione 2022/23. Fino a questo momento, con una scelta fatta da parte della dirigenza. LA scelta – Le ultime settimane hanno portato a diversi interessamenti sul centrocampista svizzero, soprattutto a una ... Leggi su justcalcio (Di martedì 30 agosto 2022) 2022-08-29 17:26:08 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla rosea: Quando era arrivato, a fine gennaio, ci aveva messo pochissimo a farsi apprezzare dall’ambiententus, con un gol segnato al Verona nel giorno del suo esordio – e di quello di Vlahovic – con la maglia bianconera. Qualche buona prestazione, poi un infortunio e la prima mezza stagione in bianconero di Denissi è conclusa con un giudizio lasciato in sospeso. L’estate ha portato a tante voci die a un posto tutt’altro che certo nellaversione 2022/23. Fino a questo momento, con unafatta da partedirigenza. LA– Le ultime settimane hanno portato a diversi interessamenti sul centrocampista svizzero, soprattutto a una ...

