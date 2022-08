Dove vedere Musetti-Goffin oggi 30 agosto in TV e in streaming (Di martedì 30 agosto 2022) oggi, martedì 30 agosto, allo US Open si giocherà l’incontro valido per il primo turno tra Lorenzo Musetti e David Goffin. L’avvicinamento all’ultimo slam della stagione non è stato dei migliori per il giovane talento del tennis italiano, una settimana fa sconfitto al secondo turno del torneo Winston-Salem dal francese Richard Gasquet. Prima di quell’eliminazione, Lorenzo era uscito al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati, battuto dal croato Borna Coric (vincitore a sorpresa del torneo). Di seguito tutto quello da sapere su Dove vedere in televisione e in streaming il match del primo turno dello US Open tra Musetti e Goffin, in programma oggi 30 agosto. Dove ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 30 agosto 2022), martedì 30, allo US Open si giocherà l’incontro valido per il primo turno tra Lorenzoe David. L’avvicinamento all’ultimo slam della stagione non è stato dei migliori per il giovane talento del tennis italiano, una settimana fa sconfitto al secondo turno del torneo Winston-Salem dal francese Richard Gasquet. Prima di quell’eliminazione, Lorenzo era uscito al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati, battuto dal croato Borna Coric (vincitore a sorpresa del torneo). Di seguito tutto quello da sapere suin televisione e inil match del primo turno dello US Open tra, in programma30...

