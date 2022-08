Andria | bullismo verso un ragazzino che si rifiuta di pagare

Leggi su zon

(Di martedì 30 agosto 2022) Un altro episodio disi è consumato nelle ultime ore. Questa volta l’ambientazione dell’ennesima triste storia di abusi e soprusi è. La vittima è unche si èto di cedere il proprio denaro ai bulli, i quali lo hanno ripagato con schiaffi e calci. L’accaduto si è consumato in un’attività commerciale del centro di, venendo immortalato dalle telecamere a circuito chiuso della stessa. Le immagini, inoltre, mostrano che la violenza è proseguita all’esterno dell’esercizio commerciale, in quanto la vittima è riuscita a fuggire per strada venendo poi rincorsa dal gruppo di bulli. La Polizia di Stato ha acquisito i fotogrammi delle telecamere per avviare le indaginii bulli, che sembrano essere tutti minorenni. Un altro episodio di ...