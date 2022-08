Zaporizhzhia | l’impatto della missione nucleare Iaea sull’infowar russa

Leggi su formiche

(Di lunedì 29 agosto 2022) È stato programmato per questa settimana l’intervento delle Nazioni Unite a, la regione ucraina che ospita la centralepiù grande d’Europa, diventata il fulcro di una battaglia d’informazione tra invasi e invasori. La comunicazione arriva dal capo dell’Agenzia internazionale per l’energia), Rafael Mariano Grossi, che ha annunciato su Twitter di essere in viaggio assieme al resto dei componentineonatadi supporto e assistenza. Lavaluterà i danni fisici, le condizioni in cui il personale (ucraino) lavora nell’impianto, e la funzionalità dei sistemi di sicurezza e protezione. L’agenzia dell’Onu ha anche comunicato che avrebbe “eseguito attività di salvaguardia urgenti”, un riferimento al ...