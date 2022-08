Vuelta a España 2022, ritiro forzato per Mathias Norsgaard: risultato positivo al Covid (Di lunedì 29 agosto 2022) Un’edizione quella di quest’anno della Vuelta a España che sembra continuare ad accumulare ritiri su ritiri, nella maggior parte dei casi per positività al Covid proprio come in questo caso: l’ultimo in ordine di tempo a dover abbandonare la corsa a tappe iberica per il motivo sopra menzionato è Mathias Norsgaard. Costretto dunque al ritiro il corridore danese del team Movistar, come comunicato stamani dalla sua stessa squadra: una notizia di per sé non positiva, ancor di più considerando che arriva alla vigilia della cronometro (da Elche ad Alicante) in programma domani. Infatti, Norsgaard avrebbe potuto puntare a un ottimo risultato nella frazione di domani, trattandosi di una delle sue specialità; trattandosi dunque di un corridore sul quale la ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) Un’edizione quella di quest’anno dellache sembra continuare ad accumulare ritiri su ritiri, nella maggior parte dei casi per positività alproprio come in questo caso: l’ultimo in ordine di tempo a dover abbandonare la corsa a tappe iberica per il motivo sopra menzionato è. Costretto dunque alil corridore danese del team Movistar, come comunicato stamani dalla sua stessa squadra: una notizia di per sé non positiva, ancor di più considerando che arriva alla vigilia della cronometro (da Elche ad Alicante) in programma domani. Infatti,avrebbe potuto puntare a un ottimonella frazione di domani, trattandosi di una delle sue specialità; trattandosi dunque di un corridore sul quale la ...

wordsandmore1 : #28agosto oltre a #BelgianGP #FiorentinaNapoli #90giorniperinnamorarsi #zonabianca #Spalletti #raspadori tempo per… - Piergiulio58 : Vuelta a España 2022, Esteban Chaves: 'Mi sono impegnato molto per venire qui, ma in questi ultimi giorni ho soffer… - Piergiulio58 : Vuelta a España 2022, la Jumbo-Visma fa i conti con il ritiro di Sepp Kuss: 'È un problema, ma gli altri della squa… - Piergiulio58 : Vuelta a España 2022, Samuele Battistella ancora secondo: 'Sono felice, ma non troppo' - SpazioCiclismo - Piergiulio58 : Vuelta a España 2022, Remco Evenepoel padrone della prima settimana: 'Sono felice del vantaggio che ho' - SpazioCic… -