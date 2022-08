Vaticano | Becciu | “Commovente vedere Papa farmi cenni di gioia al Concistoro”

(Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il Santo Padre, riconoscendomi il diritto di partecipare al, mi ha invitato a prendervi parte e così sono dovuto venire a Roma contrariamente ai miei programmi. E’ stata una bella sorpresa, direi una grande grazia del Signore. Mi sono sentito riabbracciato dalla Chiesa e ierlaltro nella Basilica di San Pietro è statoildall’altarediper la mia presenza e sentire i confratelli Cardinali dirmi ‘ben tornato a casa!’. Sono stati in tanti, tra prelati, religiosi, religiose e laici a manifestarmi la loro”. Lo scrive il cardinale Angeloin una lettera pubblicata dalla diocesi di Ozieri che il cardinale ha scritto a fedeli e confratelli sardi per la festa di ...

... mentre altri invitano ad attendere la conclusione dell'indagine: è sotto processo, insieme ad altri nove imputati, per vicende economiche, davanti al tribunale. La sentenza è attesa ... in corso in fino a domani. 'Il Papa ha aperto questa mattina i lavori prendendo ... Il cardinale ha inoltre confermato la presenza del cardinale Angelo all'incontro. Il Concistoro era in origine una riunione in cui, prima di prendere una decisione, il papa chiedeva il parere dei cardinali, e non era che spesso dissentissero. Oggi è una riunione il cui il pontefice ...