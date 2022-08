Una Vita, spoiler 30 agosto: Genoveva propone un patto a Rodrigo. Intanto insiste con Ignacio per trovare qualcuno che la faccia abortire (Di lunedì 29 agosto 2022) Una Vita, spoiler 30 agosto: ecco quali vicende vedremo domani. Ci saranno Genoveva con i suoi intrighi, che coinvolgeranno Rodrigo e continueranno a coinvolgere Ignacio, e Maruxina che farà una scoperta su Alodia, scatenando la sua invidia. Una Vita, spoiler 30 agosto: Genoveva propone a Rodrigo di far tornare Valeria tra le sue braccia, ma vuole qualcosa in cambio I fan di “Una Vita” hanno visto che Rodrigo è arrivato ad Acacias e ha osservato di nascosto un momento intimo tra sua moglie Valeria e David. Genoveva conosce il problema e dice al chimico che potrebbe aiutarlo a salvare il suo matrimonio … Tuttavia come suo solito vorrà ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 29 agosto 2022) Una30: ecco quali vicende vedremo domani. Ci sarannocon i suoi intrighi, che coinvolgerannoe continueranno a coinvolgere, e Maruxina che farà una scoperta su Alodia, scatenando la sua invidia. Una30di far tornare Valeria tra le sue braccia, ma vuole qualcosa in cambio I fan di “Una” hanno visto cheè arrivato ad Acacias e ha osservato di nascosto un momento intimo tra sua moglie Valeria e David.conosce il problema e dice al chimico che potrebbe aiutarlo a salvare il suo matrimonio … Tuttavia come suo solito vorrà ...

