Una foto pubblicata dalla top model fa sperare i fan della coppia (Di lunedì 29 agosto 2022) Basta una semplice fotografia per rilanciare uno dei gossip più chiacchierati di questi ultimi mesi. Irina Shayk e Bradley Cooper sono tornati insieme? Ancora una volta non ci sono notizie sicure a riguardo ma un’immagine pubblicata dalla stessa top model su Instagram ha alimentato le voci. E fa sperare i fan della coppia in un ritorno di fiamma. Irina Shayk e Bradley Cooper insieme al mare D’improvviso i follower di Irina Shayk si sono imbattuti in un’immagine sul profilo Instagram della top model in cui compare insieme all’ex Bradley Cooper. Tra gli scatti che la ritraggono al mare, in un momento di relax da passerelle e campagne promozionali globali, ce n’è anche una insieme al celebre attore, con il quale è stata ... Leggi su iodonna (Di lunedì 29 agosto 2022) Basta una semplicegrafia per rilanciare uno dei gossip più chiacchierati di questi ultimi mesi. Irina Shayk e Bradley Cooper sono tornati insieme? Ancora una volta non ci sono notizie sicure a riguardo ma un’immaginestessa topsu Instagram ha alimentato le voci. E fai fanin un ritorno di fiamma. Irina Shayk e Bradley Cooper insieme al mare D’improvviso i follower di Irina Shayk si sono imbattuti in un’immagine sul profilo Instagramtopin cui compare insieme all’ex Bradley Cooper. Tra gli scatti che la ritraggono al mare, in un momento di relax da passerelle e campagne promozionali globali, ce n’è anche una insieme al celebre attore, con il quale è stata ...

Giorgiolaporta : Una foto della #Meloni che strumentalizza uno #stupro. Ah no scusate, questo è il profilo di #Letta e del #Pd che m… - Giorgiolaporta : Richiedente asilo #marocchino violenta una #donna a #Bologna. Ho tolto ogni foto per economizzare sugli straordinar… - NetflixIT : Una foto di Number 4 per dirvi che The Umbrella Academy è stato rinnovato per una 4a e ultima stagione - Mokita30 : @fRa_gAv Si sentiva in una confort zone evidentemente,al suo posto ci saremmo lasciato andare un po' tutti.Certo,io… - andal68 : @DSantanche Nella foto un cane e una cogliona che vi vuole fottere. -