UFFICIALE Renan Lodi è un nuovo calciatore del Nottingham Forest: il comunicato (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Nottingham Forest ha ufficializzato l’arrivo in Inghilterra di Renan Lodi dall’Atletico Madrid: il comunicato Attraverso una nota UFFICIALE, il Nottingham Forest ha annunciato l’arrivo in Inghilterra dall’Atletico Madrid del terzino Renan Lodi. IL comunicato – «Il Nottingham Forest è lieto di confermare l’acquisto dell’esterno dell’Atlético Madrid Renan Lodi in prestito per una stagione». Renan is a Red ?? #NFFC #BemVindoLodi ?? pic.twitter.com/Nwu0PUbuaS— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 29, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Ilha ufficializzato l’arrivo in Inghilterra didall’Atletico Madrid: ilAttraverso una nota, ilha annunciato l’arrivo in Inghilterra dall’Atletico Madrid del terzino. IL– «Ilè lieto di confermare l’acquisto dell’esterno dell’Atlético Madridin prestito per una stagione».is a Red ?? #NFFC #BemVindo?? pic.twitter.com/Nwu0PUbuaS—FC (@NFFC) August 29, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

