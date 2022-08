Tifoso della Fiorentina tenta di aggredire Spalletti – VIDEO (Di lunedì 29 agosto 2022) Un Tifoso della Fiorentina ha tentato di aggredire Luciano Spalletti. Il tecnico ha subito offese per tutta la partita. Un Tifoso della Fiorentina ha tentato di aggredire Luciano Spalletti. Al termine di Fiorentina – Napoli, al Franchi è andata in scena una delle cose più brutte mai viste in uno stadio. A Spalletti, mentre si allontanava gli è stata lanciata anche una bottiglietta d’acqua addosso. Spalletti non si capacita di quello che capita a Firenze, lui che da bambino andava a tifare allo stadio proprio per la viola con le bandierine in mano. Dagli spalti del Franchi si sono alzati anche cori volgari nei confronti di San Gennaro. ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 29 agosto 2022) Unhato diLuciano. Il tecnico ha subito offese per tutta la partita. Unhato diLuciano. Al termine di– Napoli, al Franchi è andata in scena una delle cose più brutte mai viste in uno stadio. A, mentre si allontanava gli è stata lanciata anche una bottiglietta d’acqua addosso.non si capacita di quello che capita a Firenze, lui che da bambino andava a tifare allo stadio proprio per la viola con le bandierine in mano. Dagli spalti del Franchi si sono alzati anche cori volgari nei confronti di San Gennaro. ...

