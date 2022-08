Soleil Sorge: “Disturbi alimentari non sono devianze”. L’attacco a Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia (Di lunedì 29 agosto 2022) Grande Fratello vip 6, Soleil Sorge rompe il silenzio sui DCA, indicati nel piano di Fratelli d’Italia tra le “devianze giovanili” da combattere con lo sport e la cultura Si fa sempre più bollente il dibattito mediatico accesosi sulla campagna elettorale in corso, in vista delle imminenti elezioni politiche che si terranno il prossimo 25 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Lega chiede di tutelare la qualità dei prodotti made in Italy Giorgia Meloni chiede più sicurezza nelle carceri Salvini plaude all’operazione contro la mafia nigeriana Meloni: “Basta sbarchi, l’Italia non è il campo profughi d’Europa” Meloni su Sanremo: “Ora far ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Grande Fratello vip 6,rompe il silenzio sui DCA, indicati nel piano ditra le “giovanili” da combattere con lo sport e la cultura Si fa sempre più bollente il dibattito mediatico accesosi sulla campagna elettorale in corso, in vista delle imminenti elezioni politiche che si terranno il prossimo 25 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Lega chiede di tutelare la qualità dei prodotti made in Italychiede più sicurezza nelle carceri Salvini plaude all’operazione contro la mafia nigeriana: “Basta sbarchi, l’Italia non è il campo profughi d’Europa”su Sanremo: “Ora far ...

