Serie C, sui campi di calcio previsioni meteo come in Formula 1 (Di lunedì 29 agosto 2022) Dalla stagione 2022/23 sarà possibile avere questa informazione con precisione e tempestività grazie ad un accordo tra Lega Pro ed Aeronautica Militare

