Reso gratuito addio? Sta per finire un'era (Di lunedì 29 agosto 2022) Reso gratuito: due semplici parole che infondono una maggiore sicurezza e propensione all'acquisto di un qualsiasi articolo. Se non dovesse andare bene, si può restituire senza perdere i propri soldi. Uno stress in meno per i consumatori, così come viaggiare sulle compagnie low cost invitava tutti quelli che non hanno budget elevati a sconfinare per esplorare i Paesi vicini senza spendere troppo in viaggi aerei. Ma se l'era dei viaggi aerei low cost sta per finire (a detta della stessa Ryanair, che ha praticamente dato l'addio a breve ai viaggi a 10 euro), anche quella del Reso gratuito potrebbe presto volgere al termine. Reso gratuito addio: ecco dove È quello che avviene in Regno Unito, dove il gruppo spagnolo Inditex (che ...

