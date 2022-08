Quando inizia la nuova edizione del Maurizio Costanzo Show?

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 29 agosto 2022) Il talkpiù longevo della televisione italiana tornerà presto in onda per una, la numero 42. Dalla prima puntata, trasmessa il 14 settembre 1982 su Rete 4, ad oggi sono trascorsi ben 40 anni. Alla sua guida è sempre rimasto, che è anche l’ideatore dello storico programma di casa Mediaset. Nell’ultima stagione andata in onda in primavera, per festeggiare i 40 anni dalla prima, ilsi è fatto un bellissimo regalo: il ritorno al teatro Parioli di Roma, laddove tutto ebbe inizio. Un altro gradito attestato di stima è arrivato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con i suoi personali auguri alla trasmissione che ha rivoluzionato il genere televisivo del ...