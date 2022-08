Milan, vicino il doppio colpo: Thiaw oggi fa le visite, poi Vranckx (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Milan è vicino a chiudere per un doppio colpo, il primo è Thiaw che oggi farà le visite mediche poi andrà su Vranckx Il Milan è vicino a chiudere per un doppio colpo, il primo è Thiaw che oggi farà le visite mediche poi andrà su Vranckx. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il belga arriverà in prestito con riscatto fissato a 11 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Ila chiudere per un, il primo èchefarà lemediche poi andrà suIla chiudere per un, il primo èchefarà lemediche poi andrà su. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il belga arriverà in prestito con riscatto fissato a 11 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

