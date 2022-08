La mossa di Allegri: ecco il colpo a casa Gerrard (Di lunedì 29 agosto 2022) Per l’ultimo colpo di mercato la Juve guarda in Premier League: nel mirino un giocatore alle dipendenze di Steven Gerrard Dopo due pareggi consecutivi in campionato – accompagnati dalle solite… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 29 agosto 2022) Per l’ultimodi mercato la Juve guarda in Premier League: nel mirino un giocatore alle dipendenze di StevenDopo due pareggi consecutivi in campionato – accompagnati dalle solite… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

#Allegri: «#Danilo? Il suo ruolo futuro sarà da centrale. Ha piede, tecnica, forza, coraggio, è intelligente. Con #Breme…
Agnelli con una mossa andreottiana dietro l'altra fa fuori tutto quelli che non vogliono allegri