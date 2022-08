Fiorentina Empoli | bloccato il trasferimento in viola di Bajrami Kouamè resta a Firenze

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 29 agosto 2022) Problemi per il passaggio diallal’affare per il trequartista dell’Si sarebbe bloccata la trattativa per portare ail trequartista Nedimdall’: i, spiega, hanno deciso di tenere Christian Kouamé. Le dichiarazioni di Italiano e Pradè dopo la partita di ieri contro il Napoli hanno fatto effetto sull’attaccante ivoriano, convintosi a rimanere aper giocarsi le proprie carte. Chi invece farà la trattaè Zurkowski, ormai prossimo alla nuova avventura. L'articolo proviene da Calcio News 24.