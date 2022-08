Finti regali Amazon, attenzione alla truffa: come funziona e come difendersi (Di lunedì 29 agosto 2022) La truffa dei 10.000 Finti regali Amazon è vecchia ma ogni giorno fa centinaia di vittime. Stanno di nuovo girando i Finti messaggi di Amazon sui 10.000 prodotti invenduti che andranno in regalo a chi risponde a un breve quiz. Ovviamente si tratta di una truffa. Leggi anche: Amazon Prime Video: film e serie tv in uscita ad agosto 2022, il catalogo completo La truffa del regalo: ecco come riconoscerla Questa truffa sfrutta il marchio Amazon per sembrare vera, ma vediamo come riconoscerla. La truffa dei Finti regali Amazon parte sempre da un link tinyurl5.ru pubblicato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 agosto 2022) Ladei 10.000è vecchia ma ogni giorno fa centinaia di vittime. Stanno di nuovo girando imessaggi disui 10.000 prodotti invenduti che andranno in regalo a chi risponde a un breve quiz. Ovviamente si tratta di una. Leggi anche:Prime Video: film e serie tv in uscita ad agosto 2022, il catalogo completo Ladel regalo: eccoriconoscerla Questasfrutta il marchioper sembrare vera, ma vediamoriconoscerla. Ladeiparte sempre da un link tinyurl5.ru pubblicato ...

CorriereCitta : Finti regali Amazon, attenzione alla truffa: come funziona e come difendersi - romait_it : Amazon e i finti regali promessi. Il ritorno della truffa con nuovi messaggi pericolosi - - Stefanialove_of : @Silvia240907 Hanno una cattiveria in serbo che se sapessero veramente chi ho frequentato io, e i regali che ho ric… -