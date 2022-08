Coldplay in Italia, sos dell’Audiocoop: Dietro l’immediato sold out tentativi di truffa e bagarini on line? (Di lunedì 29 agosto 2022) “Il tour dei Coldplay è uno degli eventi musicali più attesi del 2023: i Coldplay tornano in Italia e i biglietti sono andati sold out nel giro di poche ore, dando però il via anche ai primi tentativi di truffa, ai danni di chi sta cercando di assicurarsi un ingresso al concerto, con biglietti che girano a prezzi da capogiro come se, è questa l’impressione, Dietro vi fosse la solita “organizzazione coordinata” che dopo il sold out immette nei circuiti paralleli tantissimi biglietti unici ed esclusivi a prezzi stratosferici che permettono incassi mirabolanti e esentasse”. E’ la denuncia di Audiocoop, il Coordinamento degli Editori e dei Produttori Discografici Indipendenti in Italia. “Non c’è niente da fare – proseguono -: non sono ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 agosto 2022) “Il tour deiè uno degli eventi musicali più attesi del 2023: itornano ine i biglietti sono andatiout nel giro di poche ore, dando però il via anche ai primidi, ai danni di chi sta cercando di assicurarsi un ingresso al concerto, con biglietti che girano a prezzi da capogiro come se, è questa l’impressione,vi fosse la solita “organizzazione coordinata” che dopo ilout immette nei circuiti paralleli tantissimi biglietti unici ed esclusivi a prezzi stratosferici che permettono incassi mirabolanti e esentasse”. E’ la denuncia di Audiocoop, il Coordinamento degli Editori e dei Produttori Discografici Indipendenti in. “Non c’è niente da fare – proseguono -: non sono ...

