Che destino attende industria 4.0 nei programmi dei partiti (Di lunedì 29 agosto 2022) C'è chi ignora il tema della digitalizzazione delle imprese, chi ne parla in maniera molto vaga e chi invece presenta proposte più concrete. Il tema sta a cuore soprattutto a Renzi e Calenda, fautori del primo piano governativo in materia, ma è fondamentale per il futuro del Paese Leggi su wired (Di lunedì 29 agosto 2022) C'è chi ignora il tema della digitalizzazione delle imprese, chi ne parla in maniera molto vaga e chi invece presenta proposte più concrete. Il tema sta a cuore soprattutto a Renzi e Calenda, fautori del primo piano governativo in materia, ma è fondamentale per il futuro del Paese

serracchiani : Solo mogli, madri e possibilmente ignoranti. Le donne che studiano, lavorano, danno il loro contributo alla società… - CarloVerdelli : Istat, il rischio povertà cresce in Italia del 20%. Già così siamo a 5,4 milioni di persone senza più risorse, più… - pdnetwork : “Orgoglioso del PD, di voi, di noi e felice di partire dalla Festa di #Bologna. Sarà un viaggio intenso fino al 25… - Simylunamylove : RT @sabry14smile: È UN DONO INCONTRARE QUALCUNO A CUI TU PIACCIA COSÌ COME SEI ANCHE DOPO AVER CONOSCIUTO TUTTI I TUOI DIFETTI PER QUESTO..… - ItaliaStartUp_ : Che destino attende industria 4.0 nei programmi dei partiti -