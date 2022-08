WWE: Non vedremo le Toxic Attraction a breve nel main roster? (Di domenica 28 agosto 2022) Una delle stable, che sta ben figurando è sicuramente quella delle Toxic Attraction. La stable composta dall’attuale NXT Women’s Champion Mandy Rose, Jacy Jane e Gigi Dolin ha letteralmente dominato la scena ad NXT 2.0. Infatti Mandy ha ben saldo alla sua vita il titolo e Gigi e Jacy si sono laureate per ben 2 volte campionesse di coppia ad NXT 2.0. main roster?…Per ora sembra di no Il successo avuto dalle tre ha sicuramente attirato l’attenzione e le Toxic Attraction sembravano uno dei nomi presi in considerazione per una chiamata nel main roster. Per la precisione, Gigi Dolin e Jacy Jane sono apparse già nel main roster, a Smackdown dove hanno sostituito il team formato da Zoey Stark e Nikkita Lyons nel ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 28 agosto 2022) Una delle stable, che sta ben figurando è sicuramente quella delle. La stable composta dall’attuale NXT Women’s Champion Mandy Rose, Jacy Jane e Gigi Dolin ha letteralmente dominato la scena ad NXT 2.0. Infatti Mandy ha ben saldo alla sua vita il titolo e Gigi e Jacy si sono laureate per ben 2 volte campionesse di coppia ad NXT 2.0.?…Per ora sembra di no Il successo avuto dalle tre ha sicuramente attirato l’attenzione e lesembravano uno dei nomi presi in considerazione per una chiamata nel. Per la precisione, Gigi Dolin e Jacy Jane sono apparse già nel, a Smackdown dove hanno sostituito il team formato da Zoey Stark e Nikkita Lyons nel ...

TSOWrestling : La #WWE tenta l'assalto ai Good Brothers... non va! #TSOW // #TSOS - Zona_Wrestling : Vince Russo: “Johnny Gargano sembra una sfigato, non paragonatelo a HBK e Bret Hart” - stefano_gatto97 : RT @WWEItalia: .@VinciWWE sarà tornato da #NXTHeatwave con una cintura tutta nuova? ?? Non perderti il match per il North American Title co… - Zona_Wrestling : William Regal: 'la WWE è un prodotto passionale e non mi interessa di essere multato dalla AEW'… - Zona_Wrestling : Road Dogg: 'La Streak di Undertaker non sarebbe dovuta finire a WrestleMania 30' -