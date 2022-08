"Vi dico come il centrodestra prepara il cappotto". Sorgi svela cosa accadrà al voto (Di domenica 28 agosto 2022) Marcello Sorgi ha analizzato lo stato della campagna elettorale a un mese dal voto. I sondaggi sembrano parlare sempre più chiaro a favore del centrodestra: “La cosa solitaria della Meloni non si ferma - scrive l'editorialista della Stampa - e potrebbe mietere nuovi risultati a discapito dei suoi alleati di centrodestra, soprattutto Salvini. Berlusconi resiste. Calenda, almeno in linea di tendenza, può puntare a una percentuale a due cifre”. Chi è messo davvero male, manco a dirlo, è il Pd di Enrico Letta: “Si sarebbe trovato in una posizione più semplice da gestire se non avesse dovuto rinunciare (parte per propria convinzione, parte per le mutate condizioni di fatto) alla strategia del ‘campo largo', che avrebbe consentito al centrosinistra di competere in condizioni più accettabili (dal 40 ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Marcelloha analizzato lo stato della campagna elettorale a un mese dal. I sondaggi sembrano parlare sempre più chiaro a favore del: “Lasolitaria della Meloni non si ferma - scrive l'editorialista della Stampa - e potrebbe mietere nuovi risultati a discapito dei suoi alleati di, soprattutto Salvini. Berlusconi resiste. Calenda, almeno in linea di tendenza, può puntare a una percentuale a due cifre”. Chi è messo davvero male, manco a dirlo, è il Pd di Enrico Letta: “Si sarebbe trovato in una posizione più semplice da gestire se non avesse dovuto rinunciare (parte per propria convinzione, parte per le mutate condizioni di fatto) alla strategia del ‘campo largo', che avrebbe consentito al centrosinistra di competere in condizioni più accettabili (dal 40 ...

borghi_claudio : È l'unico modo. Come dico da mesi occorre copiare paro paro il 'bouclier tariffaire' francese. Limite imposto dallo… - repubblica : Kaja Kallas: 'Sulle spie vi dico, ascoltate noi baltici, perché sappiamo come operano i russi'… - thetrueshade : Mi chiedo come un giocatore in serie a possa trascurare la dieta in questo modo e presentarsi in modo impresentabil… - riccardo_z15 : RT @Lucignola__: DOVE SEI FINITA AMORE COME MAI NON CI SEI PIÙ? E TI DICO CHE MI MANCHI #BelgianGP - mary_chicca : RT @davismaele: Poi raga sai che vi dico perché ora mi sono anche un po’ rotto le palle… io sono amico di tutti e due ma tutti e due come a… -