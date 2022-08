“Vi devono sparare”, la campagna di odio della sinistra scatena orrore social sul centrodestra. E i dem tacciono (Di domenica 28 agosto 2022) Insulti, minacce, auspici di morte e epiteti truculenti: in questa campagna elettorale che demonizza i protagonisti del centrodestra più che discutere dei programmi, la sinistra ha fomentato l’odio e scatenato bande di haters implicitamente arruolati ad aizzare i social sferrano sanguinolenti attacchi quotidiani contro Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Aggressioni verbali feroci che evocano (e sollecitano) violenza fisica che, nel migliore delle ipotesi – sospettano commentatori e analisti – porterà ad allontanare sempre di più gli italiani dalla politica. E, chissà, ad aumentare la rituale quota di astensionismo. E di abbassare i toni, non se ne parla… Una amara consapevolezza, sottolineata tra le righe nei giorni scorsi dalla stessa Giorgia Meloni, che sugli indecorosi attacchi a lei ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 28 agosto 2022) Insulti, minacce, auspici di morte e epiteti truculenti: in questaelettorale che demonizza i protagonisti delpiù che discutere dei programmi, laha fomentato l’to bande di haters implicitamente arruolati ad aizzare isferrano sanguinolenti attacchi quotidiani contro Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Aggressioni verbali feroci che evocano (e sollecitano) violenza fisica che, nel migliore delle ipotesi – sospettano commentatori e analisti – porterà ad allontanare sempre di più gli italiani dalla politica. E, chissà, ad aumentare la rituale quota di astensionismo. E di abbassare i toni, non se ne parla… Una amara consapevolezza, sottolineata tra le righe nei giorni scorsi dalla stessa Giorgia Meloni, che sugli indecorosi attacchi a lei ...

