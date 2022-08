Ultime Notizie – Verona-Atalanta 0-1, Koopmeiners stende i gialloblù (Di domenica 28 agosto 2022) L’Atalanta batte 1-0 il Verona in un match della terza giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Bentegodi’ della città scaligera. L’Atalanta ottiene la seconda vittoria del suo campionato grazie a un gol di Koopmeiners al 5? della ripresa. Dopo un brutto primo tempo, Gasperini sveglia i suoi con i cambi all’intervallo e ottiene la reazione sperata. Gli orobici mancano il raddoppio in più occasioni e rischiano fino alla fine. A un generoso Verona non basta un bel primo tempo e l’ottima prestazione di Lazovic. La squadra scaligera resta con un solo punto in classifica, mentre l’Atalanta sale a 7 e raggiunge in testa Milan, Lazio, Torino e Roma, in attesa di Fiorentina-Napoli di questa sera. Parte forte la squadra di Cioffi con un forte pressing a tutto campo che riesce a disinnescare ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 28 agosto 2022) L’batte 1-0 ilin un match della terza giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Bentegodi’ della città scaligera. L’ottiene la seconda vittoria del suo campionato grazie a un gol dial 5? della ripresa. Dopo un brutto primo tempo, Gasperini sveglia i suoi con i cambi all’intervallo e ottiene la reazione sperata. Gli orobici mancano il raddoppio in più occasioni e rischiano fino alla fine. A un generosonon basta un bel primo tempo e l’ottima prestazione di Lazovic. La squadra scaligera resta con un solo punto in classifica, mentre l’sale a 7 e raggiunge in testa Milan, Lazio, Torino e Roma, in attesa di Fiorentina-Napoli di questa sera. Parte forte la squadra di Cioffi con un forte pressing a tutto campo che riesce a disinnescare ...

