Tiro a volo | Europei | Rossi e Resca oro nel team misto di fossa olimpica

(Di domenica 28 agosto 2022) Larnaca, 28 ago. - (Adnkronos) - Jessicae Danielesono i nuovi Campionidel Mixeddi. La poliziotta di Crevalcore ed il Carabiniere di Pieve di Cento sono saliti sulla vetta del podio della kermesse continentale in svolgimento a Larnaca (Cipro) con una prova di carattere. Secondi migliori in qualificazione con lo score di 144/150, nel medal match per l'oro e l'argento si sono confrontati con i turchi Oguzan Tuzun e Safiye Sariturk Temizdemir, primi provvisori con 147. Un duello senza storia, dominato dalla coppia italiani con un netto e definitivo 6 a 0. “Bello bello – ha dichiarato– Dopo la Green Cup di luglio a Todi, ci contavamo di poter sparare insieme all'Europeo. Siamo cresciuti insieme e ci alleniamo tutti i gironi ...

A completare il podio, prendendosi i due bronzi in palio, ci hanno pensato invece le formazioni di Portogallo 1 (Maria Ines Coelho de Barros e Joao Azevedo), che ha piegato 2 - 1 allo shoot off dopo ... Larnaca, 28 ago. - (Adnkronos) - Jessica Rossi e Daniele Resca sono i nuovi Campioni Europei del Mixed Team di Fossa Olimpica. La poliziotta di Crevalcore ed il Carabiniere di Pieve di Cento sono ... Un altro oro per la nazionale italiana di Fossa olimpica, specialità del tiro a volo, impegnata negli Europei a Cipro. (ANSA)